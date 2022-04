Vor 2000 Zuschauern : Gladiators-Pleite: Der Tiger schnappt sich die Punkte

Trier Die Dreier fallen zu spät – zumindest bei den Trierer Gladiators: Tübingen siegt mit 88:81 vor 2000 Zuschauern in der Arena.

Niederlage im letzten Heimspiel der Normalrunde: Die Römerstrom Gladiators haben am Samstagabend beim 81:88 einen Sieg gegen den Tabellendritten Tigers Tübingen verpasst. Am Ende herrscht rauchige Stimmung bei den Trierer Fans. Ärger über einige Entscheidungen der Schiedsrichter, die mit Pfiffen aus der Arena verabschiedet werden. Frust wegen einiger Ballverluste. Das vergebliche Ankämpfen gegen den Rückstand fordert Tribut. Und trotzdem könnte es 40 Sekunden vor Schluss noch richtig eng werden, da liegen die Gladiators nur noch vier Punkte zurück. Aber dann trifft Tübingens Bester Ryan Mikesell einen Korbleger und macht alles klar.

Für die erste spektakuläre Aktion des Spiels sorgte Austin Wiley per Dunk - nach tollem Anspiel von Parker Van Dyke (6:2). Center Radoslav Pekovic führte sich nach seiner Einwechslung mit einem Korbleger, einem starken Block und einem Alley-oop-Anspiel auf Wolf gut ein. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenfünften und dem Dritten blieb eng, die Gladiators lagen zumeist knapp vorn – es hatte auch schon von Beginn an etwas von Playoff-Atmosphäre. Dafür sorgten auch die „Neckartigers“, die mitgereisten Fans der Tübinger. Problem bei den Trierern: Die Dreier fielen anfangs nicht, auch nicht beim zuletzt so treffsicheren Van Dyke. So gingen die Tübinger in Führung (15:20), die Trierer verkürzten bis zum Viertelende auf 20:21. Die Tigers starteten mit zwei getroffenen Dreiern in den zweiten Abschnitt – Zeit für die erste Auszeit von Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs.