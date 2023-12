Basketball am Sonntag Gladiators Trier: Endlich wieder ein Heimspiel

Ein Heimspiel vor Rekordkulisse erwartet die Gladiatoren und ihre Fans am Sonntag, 17 Uhr, in der SWT-Arena. Nach der Niederlage in Bochum wollen die Trierer eine Reaktion zeigen und den Fans einen Heimsieg schenken. Die Ritter aus Kirchheim, wie Trier mit sieben Siegen bei drei Niederlagen in der Spitzengruppe der Liga, haben etwas dagegen und wollen ihrerseits ihre starke Bilanz (drei Siege aus den letzten drei Spielen) ausbauen.