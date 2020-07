Basketball : 17 Spieler bei Gladiators-Probetraining 

Kennt sich schon aus in der ProA: Vincent Hennen (rechts). Auch er war am Wochenende bei den Probetrainings der Gladiators dabei. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Eine Strecke von Hunderten von Kilometern für ein Probetraining auf sich zu nehmen, das verdient Respekt: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat am Wochenende zu Probetrainings in die Arena geladen und 17 Spieler kamen.

Neben Akteuren aus der Region nahmen gleich mehrere richtig weite Wege auf sich: Einer reiste aus Thüringen an, ein weiterer aus Hessen, wieder ein anderer aus der Nähe von Augsburg, wie Gladiators-Cheftrainer Marco van den Berg am Sonntagabend berichtet.

Neben Hennen, der auch in der vergangenen Saison bereits ProA-Luft schnuppern Luft konnte, nahmen noch weitere Gladiators-Nachwuchsspieler an den Probetrainings teil. Van den Berg zeigte sich sehr erfreut von den Leistungen der Trierer Spieler: „Ich kann echt sagen, dass sie sich in den zwei Jahren, in denen ich nicht in Trier war, deutlich verbessert haben – das ist schön zu sehen.“