Basketball Gladiators vor dem Spiel in Dresden: „Den Flow aus dem letzten Spiel mitnehmen“

Vor diesem Engagement spielte der in Düsseldorf und Leverkusen ausgebildete Spieler vier Jahre in der NCAA in den USA. Zunächst an der Valparaiso University im Bundesstaat Indiana. Dann wechselte er an die University of North Carolina at Wilmington. Er entschied sich zu einem Wechsel an die Saint Louis University und stand bis 2022 in 52 Spielen für Saint Louis‘ Mannschaft auf dem Feld und erzielte im Schnitt 6,4 Punkte sowie drei Rebounds.