Gladiators : Kämpfertyp mit gutem Auge: Zeeb bleibt bei den Gladiators

Garai Zeeb bleibt ein Gladiator. Foto: TV/Willy Speicher

Trier (red/AF) Bei den Gladiators Trier ist einiges in Bewegung, der Kader verändert sich auf vielen Positionen – aber ein Schlüsselspieler bleibt den Trierern auch im nächsten Jahr erhalten: Aufbauspieler Garai Zeeb hat seinen Vertrag bei den Römerstrom Gladiators verlängert.

Zeeb kam in der vergangenen Saison in allen 36 Spielen zum Einsatz. Der BBL-erfahrene 25-Jährige wechselte im vergangenen Jahr vom Bundesligisten Braunschweig an die Mosel. Sein Anspruch war eine größere Rolle und mehr Verantwortung – die Chance bekam er und nutzte sie.

Im Schnitt brachte es Zeeb auf 11,1 Punkte und starke 6,6 Assists pro Spiel in durchschnittlich 28 Einsatzminuten pro Spiel. Immer wieder setzte er seine Mitspieler in Szene, auch in der Defensive überzeugte er. So freut sich Cheftrainer Pascal Heinrichs über den Verbleib seines Starters auf der Point-Guard-Position: „Wir sind wirklich sehr glücklich, dass Garai zu uns zurückkehren wird. Er hat sich in der abgelaufenen Saison sehr gut entwickelt und ist in seine Rolle reingewachsen. Wir wissen, dass seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm als unseren Aufbauspieler. Garai hat das Potenzial, bei uns zu einem der besten Point Guards der Liga zu reifen“, teilte Heinrichs mit. Laut Geschäftsführer Andre Ewertz habe Garai Zeeb einige Angebote der Konkurrenz ausgeschlagen und sich sehr bewusst für Trier entschieden: „Mit seinem Ehrgeiz passt er hervorragend zu uns.“