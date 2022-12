2. Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier triumphieren auch gegen Tübingen Tigers

Foto: TV/Willy Speicher

Trier Fünfter Sieg in Serie für die Gladiators in der 2. Basketball-Bundesliga: Nach dem Auswärtssieg am Freitag in Düsseldorf haben die Trierer Korbjäger am Montagabend ihren Weihnachtsauftritt vor den eigenen Fans in der Arena mit 84:77 (32:30) gewonnen.