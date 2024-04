Basketball Ticketverkauf für Playoffs startet holprig - Gladiators reisen am Samstag nach Bremerhaven

Die Trierer stehen seit einigen Spieltagen als Tabellenführer fest, und daran wird auch der Spielausgang in Bremerhaven nichts mehr ändern. Die Gastgeber haben die Play-Offs verpasst, und das ist schon vor dem Spieltag Fakt. Doch Fakt ist auch, dass sich jede Mannschaft gerade am letzten Spieltag mit einem Sieg und damit mit einem positiven Eindruck bei den eigenen Fans verabschieden möchte. Die Eisbären waren noch bis zum letzten Spieltag nach vier Siegen in Folge im Play-Off-Rennen und haben auch einen Lizenzantrag für die BBL eingereicht. Doch durch die Niederlage im letzten Spiel in Dresden hat die Mannschaft diese Chance verspielt. Entsprechend motiviert werden die Eisbären vor eigenem Publikum ins Rennen gehen. Daher erwartet Triers Trainer einen hochmotivierten Gegner.