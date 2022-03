Basketball : Niederlage der Gladiators Trier gegen Hagen: Ein Drama im Sekundentakt

Trier Gegen Phoenix Hagen hätten die Gladiators einen Riesenschritt in Richtung Playoffs machen können. Doch das war am Sonntagabend nicht der Fall.

Die Arena Trier kochte am Sonntagabend. Phoenix Hagen entzündete in der zweiten Hälfte der Partie zwischen den beiden Playoff-Kandidaten ein Feuer, das den Trierern eine knappe und dramatische 92:96-Niederlage in der 2. Basketball-Bundesliga bescherte. Hagen zieht damit angesichts der engen Tabellensituation in der Pro A an den Moselstädtern vorbei. Die Gladiators haben die Playoff-Teilnahme noch nicht ganz eingetütet.