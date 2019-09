Sport : Basketball: Gladiators Trier gewinnen in Kirchheim deutlich mit 92:76

Basketball: Gladiators Trier gewinnen in Kirchheim deutlich mit 92:76

Kirchheim Zweites Saisonspiel, erster Sieg. Eine Woche nach dem ebenso knappen wie unglücklichen 76:78 vor eigenem Publikum gegen Karlsruhe haben die Römerstrom Gladiators Trier ihr erstes Auswärtsspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga am Samstagabend mit 92:76 (48:36) bei den Kirchheim Knights gewonnen.

Von Jürgen C. Braun

Am Ende hatten die Gäste in der württembergischen Kleinstadt relativ deutlich die Nase vorn, wobei die Gladiators vor allem dank einer sehr starken Dreier-Quote in den beiden ersten Vierteln den Grundstock zum Sieg legten. Zur Halbzeit hatte Trier bereits sieben Offensiv-Rebounds zu verzeichnen.