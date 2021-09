Saisonstart in Bremerhaven : Starke Gladiators: Auswärtssieg beim Topclub

Gladiators-Center Radoslav Pekovic war Topscorer beim Sieg in Bremerhaven. Foto: Simon Engelbert

Schwierige Vorbereitung? Egal! Warum Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier am Samstagabend gleich mal mit einem überzeugenden Sieg beim Topteam Eisbären Bremerhaven gestartet ist. Gleich mehrere Gladiators-Neuzugänge hatten großen Anteil am 87:84-Sieg.

Der entscheidende letzte Move bei den Gladiators: Garai Zeeb spielt Radoslav Pekovic an – der dunkt zum 87:84 für die Trierer, 13 Sekunden vor Schluss. Zwei Neuzugänge unter sich: Der beste Vorlagengeber (9 Assists) bedient den Topscorer (22 Punkte), das Ende passt schon mal. Darauf finden die Eisbären Bremerhaven keine Antwort mehr. So starten die Römerstrom Gladiators perfekt in die neue Saison – und freuen sich auf den Heimauftakt am 25. September gegen Paderborn.

Die Gladiators mussten an der Nordsee wie erwartet auf Jonas Niedermanner und Enosch Wolf verletzungsbedingt verzichten. Marco van den Berg konnte aber Dan Monteroso, Derrick Gordon und Brody Clarke einsetzen, die in der vergangenen Woche zwischenzeitlich aussetzen mussten. Die Trierer starteten mit drei Neuzugängen in der Startformation – Garai Zeeb, Derrick Gordon und Radoslav Pekovic begannen neben Thomas Grün und Jonas Grof. Und die Neuen konnten gleich Akzente setzen: Im ersten Viertel punkteten Gordon und der kaum zu stoppende Wiley-Ersatz Pekovic gleich zweistellig (10 und 11 Punkte) – und Aufbauspieler Zeeb setzte in seiner alten Heimat immer wieder seine Mitspieler richtig stark in Szene. Bei Bremerhaven hatte Carrington Love ein gutes Händchen – er traf seine ersten drei Dreier-Versuche. Das erste Viertel ging mit 33:29 an die Gladiators.

Beide Teams gehen mit Ambitionen in die Saison – sowohl die Eisbären als auch die Gladiators gelten als sichere Playoff-Anwärter. Die Partie in Bremerhaven unterstrich das auch: Endlich wieder Zuschauer in der Halle (über 600), endlich wieder Stimmung – und die Fans bekamen ein Spiel zu sehen, das viel zu bieten hatte. Die Trierer lagen dabei meistens vorn. Mal erhöhte Jonathan Almstedt (39:45), kurz vor der Pause auch mal Thomas Grün (44:50). Zeeb hatte bis zur Pause bereits sechs Vorlagen gegeben: Trainer van den Berg konnte bis dahin sehr zufrieden mit seinem Team sein.

Die Partie blieb eng, kein Team kam richtig ins Rollen. Dass die Trierer eine schwierige Vorbereitung hinter sich hatten, mit mehreren ausgefallenen Testspielen? Davon war nichts zu merken. Die Gladiators hatten zumeist die Kontrolle über das Spiel. Auch im dritten Viertel, in dem bedingt durch viele Fouls auf beiden Seiten wenig Spielfluss reinkam, behaupteten die Gladiators ihre Sechs-Punkte-Führung (61:67).

Gut acht Minuten vor Schluss traf Gordon zum 73:63 für die Trierer – es war die erste zweistellige Führung im Spiel. Wenn die Eisbären rankamen, hatten die Gladiators immer wieder Antworten – wenn es nötig war, fielen auch mal Dreier durch Almstedt oder Grün (72:81). Aber wie schnell es gehen kann, zeigte sich dann zwei Minuten vor Schluss: nach einigen Trierer Fehlwürfen kamen die Eisbären knapp zwei Minuten vor Schluss bis auf einen Punkt heran (82:83). Aber die Trierer behielten die Nerven - starker Auftakt!

Punkte Gladiators: Pekovic 22, Gordon 18, Clarke 11, Grün 10, Monteroso 9, Zeeb 7 (9 Assists), Almstedt 7, Grof 3