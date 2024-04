2. Basketball-Bundesliga Sieg im Spitzenspiel: Trierer Gladiators sind Hauptrunden-Meister

Glückwunsch, Gladiators! Die Trierer sind dank des Heimsiegs gegen die Gießen 46ers Hauptrunden-Meister – und das, obwohl noch drei Spiele im April anstehen! So gut wie in diesem Jahr waren die Trierer Zweitliga-Basketballer nie. So viele Fans hatten die Gladiators auch nie im Schnitt. Am Sonntag, vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Gießen, öffnete die Tageskasse gar nicht mehr. Die 5070 Tickets waren vorher alle weg.