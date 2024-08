Niederlage im Testspiel gegen Bonn Gladiators Trier: Das läuft gut – Das muss sich noch ändern

Ob das Testspiel gegen die Telekom Baskets Bonn tatsächlich das „beste Geschenk des Sommers“ war? So weit wie noch im Volksfreund-Gespräch vor zwei Wochen will Gladiators-Coach Jacques Schneider nach der 94:73-Niederlage nicht mehr gehen. Ein besonderer Moment war die Reise in seine Heimatstadt für den 32-Jährigen, der am vergangenen Freitag seinen Geburtstag feierte, aber allemal. Und auch wenn die Gastgeber am Ende überlegen waren, sah der Trainer viel Positives. An einigen „Baustellen“ muss aber noch gearbeitet werden.