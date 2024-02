Basketball: Kampf um die Tabellenführung in der ProA Gladiators Trier: Spitzenspiel vor ausverkaufter Halle in Jena

Große Worte sind nicht nötig, wenn es am Samstag um 19.30 Uhr zum absoluten Spitzenspiel der ProA kommt. Der Tabellenzweite Jena empfängt die Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga. Es ist klar, dass das Ziel beider Mannschaften ein Sieg in diesem Prestige-Duell ist. Die Gladiators haben die Möglichkeit, ihre Tabellenführung auszubauen, und Jena möchte zurück an die Tabellenspitze.