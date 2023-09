Basketball Sieg mit „voller Kapelle“: Gladiators erreichen Finale

Nicht ganz zufrieden zeigte sich das Trainergespann mit der Offensivleistung seiner Mannschaft. „Wir haben das erste Mal in kompletter Besetzung gespielt“, so Schneider. „Da hat in vielen Situationen der Spielfluss gefehlt.“ Erschwerend kam hinzu, dass mit anderen Bällen gespielt wurde und die Wurfquote der Trierer dadurch nicht besonders gut war. Das Endspiel gegen die Mannschaft aus dem Gelderland „Yoast United“, die sich gegen Gastgeber AB Contern durchsetzen konnten, fand am Sonntagabend statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.