Vorfreude bei den Gladiators Basketball: WM-Spieler wird bald in Trier erwartet

Sechs Siege in Folge bei einer Weltmeisterschaft? Da würde es im Männer-Fußball kein anderes Gesprächsthema in Deutschland geben. Das ist beim Basketball ein bisschen anders. Da schafft es das deutsche WM-Halbfinale am Freitag gegen die USA noch nicht einmal ins „normale“ Fernsehen (es gibt aber einen kostenlosen Livestream auf Magenta-TV, 14.40 Uhr). Mit dem ganz großen Hype für den Basketball in Deutschland ist also (leider!) nicht zu rechnen. In der alten Basketball-Hochburg Trier herrscht aber auch so Euphorie, die Zahl der Dauerkarten (inklusive Sponsorenkarten) stieg, sie liegt aktuell bei rund 1300 – dank der Rückkehr von Cheftrainer Don Beck und spannender Neuzugänge wie dem iranischen WM-Teilnehmer Behnam Yakhchali. Und vielleicht kehrt ja auch noch der langjährige Nationalspieler Maik Zirbes zurück. Der Center hatte im TV selbst schon Interesse an einem Comeback in seiner Heimat bekundet. Es ist auch damit zu rechnen, dass sein Vertrag in Lissabon zeitnah aufgelöst wird.