Basketball Kein Happy End - Gladiators Trier unterliegen auch im Saisonfinale

Vor dem Spiel wurde „Legende“ Jermaine Bucknor eine besonders Ehrung zuteil. Er war insgesamt sieben Jahre Spieler in Trier mit 203 Einsätzen, davon 92 für die TBB und 111 für die Gladiators. „Es ist eine Ehre hier zu sein“, so der Geehrte. Bucknor bedankte bei den Fans und ganz besonders bei Simon Schmitz, langjähriger Mitspieler und guter Freund, der extra angereist war. Auch Gladiators Geschäftsführer Achim Schmitz bedankte sich bei Legende Jermaine Bucknor. Sein Trikot hängt jetzt in der Halle neben dem von James Marsh.