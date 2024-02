2. Basketball-Bundesliga Serie gerissen - die Gladiators unterliegen im Rheinland-Pfalz-Derby

Update · Nach 12 Siegen in Serie müssen sich die Gladiators den EPG Baskets Koblenz geschlagen geben. Der ehemalige in Trier gescheiterte Trainer Marco van den Berg haucht seiner Mannschaft neue Energie ein und schickt seinen ehemaligen Verein mit einer Niederlage in die 14tägige Spielpause.

16.02.2024 , 22:12 Uhr

Foto: TV/Marco Marzi

Von Uli Kaurisch

Don Beck hatte es schon letzte Woche ausgesprochen. „Wir werden auch irgendwann wieder mal verlieren.“ Dass es ausgerechnet im so prestigeträchtigem Derby geschieht, hatten wohl weder die Mannschaft noch die Fans auf dem Schirm. Viele sporterprobte Floskeln lassen sich bemühen, um diese Niederlage zu erklären - „Derbys haben ihren eigenen Charakter“, „neue Besen kehren gut“, und irgendwie kommt dann noch die Zahl 13 ins Spiel.