Niederlage beim Spitzenreiter : Gladiators Trier: Knapp an der Überraschung vorbei

Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs. Foto: TV/Willy Speicher

Da war mehr drin - die Gladiators hatten am Mittwochabend in Vechta den Tabellenführer am Rande der Niederlage. Erst in der letzten Minute war beim 71:83 der Wille der Trierer Basketballer gebrochen.

Spielerisch auf Augenhöhe mit dem Topteam der Liga, kämpferisch auf der Höhe - aber am Ende haben die Römerstrom Gladiators Trier beim 71:83 (33:38) im Rasta Dome Vechta dann eben doch die sechste Niederlage im siebten Saisonspiel kassiert. Rasta Vechta feierte den siebten Sieg. Die Trierer verpassen damit die Überraschung, die am Mittwochabend durchaus möglich gewesen wäre. Das Ergebnis täuscht dabei darüber hinweg, wie eng die Partie war und wie oft die Führung gewechselt - zweistellig wurde es erstmalig in der letzten Minute. Die Gladiators können aber aus dem Auftritt Mut schöpfen für das Heimspiel am Sonntag gegen Bremerhaven.

Der Tabellenführer führte zwar schnell 4:0, dann gelangen den Gladiators aber durch Center Dylan Painter sechs Punkte in Folge (4:6). Das erste Viertel war ausgeglichen – die Trierer suchten mehr als zuletzt die Punkte unter dem Korb, was auch daran lag, dass wie schon öfter in dieser Saison die Dreier zu Beginn noch so gar nicht reinfielen. Im ersten Abschnitt passte keiner von fünf Versuchen. Offensiv war das Viertel aus der Trierer Sicht mit 14 Punkten zwar dürftig, aber dafür stimmte es in der Defensive – mit einem 14:18 ging es ins zweite Viertel.

Da sorgte Dan Monteroso offensiv für Akzente, die Gladiators blieben dran, glichen auch durch Travis Daniels aus (24:24), Monteroso traf danach auch Mitte des zweiten Viertels den ersten Dreier für die Gladiators zur 27:26-Führung. Der Tabellenführer hatte sich gut auf Parker van Dyke eingestellt, der beim Trierer Sieg zuletzt in Paderborn mit 27 Punkten der Matchwinner war, in der ersten Halbzeit aber ohne Punkte blieb – aber die Trierer glichen das im Kollektiv sehr gut aus. Es war bis dahin ein engagierter, ein sehr ordentlicher Auftritt der Gladiators. Der ungeschlagene Spitzenreiter ging mit einem 38:33 in die Pause.

Die Trierer hielten auch nach der Pause dagegen. Van Dyke verkürzte mit seinen ersten Punkten auf 36:40. Danach hatte Nico Wenzl einen Lauf, er hatte auch schon in der Startformation der Gladiators gestanden. Er sorgte für die erste Trierer Vier-Punkte-Führung. Die Gastgeber gingen mit einer knappen Führung ins Schlussviertel (55:52), in das Vechta besser reinkam und mit neun Punkten vorne lag.

Aus der Distanz ging bei beiden Teams weiterhin sehr wenig, das Spiel wurde zunehmend zerfahren - aber wenn der Tabellen-16. den Tabellenführer in dessen eigener Halle aus der Spur bringt, dann ist das auch kein schlechtes Zeichen. Painter, der sein bisher bestes Spiel für die Trierer machte, verkürzte auf 60:61, da hatte er schon ein Double-Double in der Statistik stehen.

Zweieinhalb Minuten vor dem Ende traf Ryan Schwieger per Dreier zum 70:64, die Gladiators waren unter Druck. Kurz darauf war mit Ferners Dreier zum 73:64 das Spiel vorentschieden.