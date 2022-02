Ende der Siegesserie : Gladiators-Pleite in Bochum: Ein Abend, an dem für die Trierer Basketballer so gar nichts klappt

Garai Zeeb (hier im Hinrundenspiel gegen Bochum). Foto: TV/Willy Speicher

Dämpfer für die Gladiators: Die enttäuschende 77:92-Pleite in Bochum zeigt, dass die Trierer auch von eher durchschnittlichen Teams locker geschlagen werden können - wenn man sie denn durch die eigenen Schwächen so richtig stark werden lässt. Einem Ex-Trierer gefällt das.

Vier Siege in Folge - mehr geht in dieser Saison bisher nicht für die Gladiators Trier. Am Mittwochabend verpassten die Trierer nach einem schwachen Auftritt in Bochum, die Siegesserie auszubauen. Der Aufsteiger verdiente sich den 92:77-Sieg gegen schwache Gäste, die noch mal alte Schwächen offenbarten. Für die Gladiators geht es am Sonntag im Heimspiel gegen Leverkusen weiter. Schon zu Saisonbeginn hatten die Trierer vier Spiele hintereinander gewonnen.

Aber am Mittwoch lief wenig. Die Gladiators führten zwar schnell mit 7:3, hatten danach aber einige Konzentrationsschwächen. So gingen die Bochumer nach einem Steal zum ersten Mal in Führung (12:11). Beim 16:19 aus Trierer Sicht nahm Pascal Heinrichs die erste Auszeit – bei seinem Team fehlte die Abstimmung. Die Trierer Schwächephase beflügelte den Aufsteiger, der auf 22:16 erhöhte. Die Gladiators erlaubten sich eine ganze Menge Ballverluste im ersten Abschnitt. Eine Schwäche, die sie in den vergangenen Wochen weitgehend abgestellt hatten. So konnten die Trierer nach einem misslungenen Auftakt noch zufrieden sein mit den fünf Punkten Rückstand zum Viertelende (22:27).

Das zweite Viertel begann aus Trierer Sicht etwas besser – van Dyke hätte sein Team mit einem Dreier wieder Führung bringen können. Er traf aber nicht, die Bochumer erhöhten schnell auf 34:28. Die Gladiators versuchten vieles, kamen aber weiterhin nur schwer in die Gänge gegen die unbequemen Gegner. Es reichte zumindest, um in einem über weite Strecken mäßigen Zweitliga-Spiel dranzubleiben. Mit einem 39:42-Rückstand gingen die Trierer in die Pause. Bei den Bochumern spielten die Ex-Trierer Kilian Dietz und Johannes Joos. Vor allem Joos hatte sich viel vorgenommen, kein Spieler nahm in der ersten Halbzeit so viele Würfe wie er. In der zweiten Halbzeit traf er dann noch besser und war mit 27 Punkten Topscorer.

Nach der Pause wurde es bei den Trierern erst mal nicht besser. Die Bochumer, die zuvor schon drei Spiele in Folge gewonnen hatten, erhöhten auf 56:46. Das war ein Moment, in dem die Trierer merkten, dass man dieses willens- aber nicht sonderlich spielstarke Team mit einem durchschnittlichen Auftritt eigentlich besiegen müsste. Sie kamen zu einem 8:0-Lauf, waren dran – aber wieder antwortete Bochum sogleich, eine halbe Minute vor Ende des dritten Viertels führten sie wieder mit zehn Punkten. Gut für die Trierer: Dank eines Buzzerbeaters von Parker van Dyke gingen die Gladiators nur mit sechs Punkten Rückstand ins Schlussviertel (58:64).

Aber in diesem Spiel schien es für die Trierer nie einen Weg zurück zu geben. Menschen, die nicht wissen, dass jeder einzelne Tag wirklich neu ist - auch wenn er vielleicht in mieser Verkleidung daherkommt - würden ihn vielleicht als „gebraucht“ bezeichnen. Bochum erhöhte auf 70:59. Die Gladiators trafen Dreier durch durch Zeeb und Niedermanner, waren bis auf vier Punkte dran.