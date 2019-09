Basketball : Gladiators verlieren gegen Karlsruhe: Starke Schlussphase reicht nicht

Foto: TV/Andreas Feichtner

Fehlstart für die Gladiators: Beim 76:78 gegen Karlsruhe gleichen die Trierer Basketballer acht Sekunden vor Schluss nach langem Rückstand erstmals aus - aber am Ende liegt es vor allem an einer Sache, dass die Heimpremiere erfolglos zu Ende ging.

Niederlage für die Römerstrom Gladiators: Die Trierer Zweitliga-Basketballer haben ihr erstes Saisonspiel in der Arena Trier vor 2057 Zuschauern mit 76:78 (33:41) gegen die PS Karlsruhe Lions verloren. Von der ersten Minute an liefen die Gladiators einem Rückstand hinterher – auch wenn sie wenige Sekunden vor dem Ende nach dramatischen Schlussminuten zum ersten Mal ausglichen. Mit der Schluss-Sirene trafen die Gäste per Korbleger zum 78:76 - weil sich die Lions zuvor nach einem Wurf an den Ring den Offensiv-Rebound geschnappt hatten. Ein Grund für die Trierer Auftaktpleite war die schwache Dreierquote der Trierer. Auch bei Korblegern und an der Freiwurflinie ließen die Gastgeber viel liegen.

Aber von vorn. Die ersten Minuten der neuen Saison sind vor allem: zäh – zumindest aus Trierer Sicht. Das neu formierte Team der PS Karlsruhe Lions führt schnell mit 7:0. Der einzige Gladiators-Neuzugang, Jordan Geist, bringt dann seine Mannschaft auf 4:7 ran. Aber die Trierer schaffen es in der Arena nicht, die Kontrolle zu übernehmen. Die Lions erhöhen auf 14:7, die Gastgeber bleiben dran (11:15), aber insgesamt klappt noch wenig – vor allem aus der Distanz läuft es anfangs nicht. So geht das erste Viertel mit 25:15 an die Gäste. Auch im zweiten Abschnitt geht es anfangs ähnlich weiter: In einer Partie mit einigen Abstimmungsproblemen auf beiden Seiten sind die Lions etwas konsequenter und legen auf 31:15 vor. Gladiators-Cheftrainer Christian Held nimmt eine Auszeit – und die bringt was: Nach 17 gespielten Minuten fällt auf Trierer Seite endlich mal der erste Dreier durch Lucien Schmikale (28:35, zur Halbzeit sind es zwei getroffene Dreier bei 14 Versuchen). Zur Pause halten die Gladiators den Rückstand im einstelligen Bereich (33:41) - nach einer insgesamt ausbaufähigen ersten Halbzeit, in der auf Trierer Seite vor allem Geist positiv auffiel.

Nach einem sehr ausgeglichenen dritten Viertel gehen die Karlsruher dank eines Buzzerbeaters mit 62:50 ins Schlussviertel. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Dreierquote der Gladiators bei 11 Prozent (zwei von 18). Nun haben die Gladiators in der vergangenen Saison schon deutlichere Rückstände in kürzerer Zeit aufgeholt. Drei Minuten vor Schluss sind die Trierer auch bis auf sechs Punkte dran, Gloger verkürzt dann auf 68:72, dann mit Freiwürfen auf 70:73 – die Gladiators sind dran. Spätestens ab dem 76:76 durch Geist acht Sekunden vor Schluss tobt die Halle. Aber am Ende reicht’s nicht – die mitgereisten Lions-Fans dürfen jubeln.

Gladiators: Geist 23, Gloger 15, Schmitz 12, Bucknor 11, Hennen 6, Grün 4, Schmikale 3, Zock 2, Dranginis 0, Smit 0