Basketball in der Region Temporärer Ersatz für die Point Guard Position: Gladiators Trier verpflichten Jordan Barnes

Auch Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiators, ist hochzufrieden mit der Verpflichtung von Jordan Barnes und sagt: „Ich kenne und beobachte Jordan seit seiner Zeit in Paderborn. Er hat Gießen letzte Saison bis ins Halbfinale der ProA geführt. Er war immer in der engeren Auswahl von Spielern, die wir verpflichten wollten. Charakterlich habe ich ihn immer als zuvorkommend und teamorientiert wahrgenommen. Seine sportlichen Qualitäten, besonders Offensiv, sind ohne Frage auf Top-Level in der ProA. Wir erhoffen uns, dass er die Lücke die durch Marcus Ausfall entstanden ist, sofort schließt und durch seine Erfahrung in der ProA der Mannschaft kurzfristig hilft“.