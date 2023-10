2. Basketball-Bundesliga Angst vor „Magic Maik“

Ob es das bis dato schwerste Spiel für sein bisher so erfolgreiches Team sein wird, wollte Gladiators-Coach Don Beck nicht einfach mit „Ja“ beantworten. „Jedes Spiel in dieser Liga ist eine besondere Herausforderung.“ In der Vorbereitung auf die Saison hatte seine Mannschaft gegen die Feuervögel das Nachsehen und unterlag in der SWT-Arena deutlich mit 66:81. Allein diese Tatsache macht deutlich, dass die Trierer in Hagen vor einer schweren Aufgabe stehen. „Es wird eine verdammt harte Challenge für uns“, so Don Beck – und dazu noch auswärts.