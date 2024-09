Schweres Heimspiel zum Start Bereit für den nächsten Anlauf: Gladiators Trier legen in der Liga los

Hui, was war das eine souveräne Hauptrunde im vergangenen Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga. Trier als Maß der Liga, da kam kein anderes Team mit. Platz eins: frühzeitig klar. Ja, das war stark, dominant. Und es war: herzlich egal. Jedenfalls am Ende. Denn bekanntlich reichte es nicht zum Aufstieg, dazu hätte die Play-off-Halbfinalserie gegen Frankfurt gewonnen werden müssen.