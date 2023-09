Basketball in der Region Kader der Gladiators Trier ist komplett – Marcus Graves wechselt aus den USA an die Mosel

„Wir sind sehr glücklich, einen Spieler mit Marcus‘ Niveau bei uns zu haben. Er hat vier Jahre lang in der G-League gespielt und das in einer Art und Weise, die sich sehr gut an den europäischen Basketball anpassen wird. Er hat vier Saisons an einem renommierten College verbracht und ist in meinen Augen der Prototyp des modernen Point Guards. Marcus ist sehr vielseitig und stets in der Lage seine Mitspieler auf dem Feld zu finden und in Szene zu setzen. Wir erwarten wirklich viel von ihm und sind uns sicher, dass er unser Spiel nochmal auf ein höheres Level bringen wird“, sagt Headcoach Don Beck zur Verpflichtung seines neuen Point Guards Marcus Graves.