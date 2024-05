Fotostrecke/Video Auch auswärts läuft’s: Gladiators Trier siegen mit 90:74 in Münster

Ein Sieg im Heimspiel am Dienstagabend - und schon wäre das Halbfinal-Ticket für die Gladiators gesichert! Diese glänzende Ausgangslage haben sich die Trierer nach dem Auswärtssieg in Münster erarbeitet. 2:0 führen die Gladiators in der Best-of-Five-Serie. Wie schon in der ersten Partie war der Hauptrundenmeister im Duell mit dem Achten das bessere Team, nach ausgeglichener erster Hälfte bewiesen die Gäste nach der Pause ihre Stärken. Am Ende wurde es deutlich. In den drei weiteren Playoff-Viertelfinalserien steht es nach zwei Spielen jeweils 1:1. Bester Trierer war am Sonntag Moritz Krimmer (23 Punkte, 7 Rebounds).