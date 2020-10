Basketball : „Sehr viel Bock auf das Spiel“: Gladiators vor dem Saisonstart 2.0

Trier/Quakenbrück Die Moselaner gastieren am Samstagabend bei den Artland Dragons. Zuschauer werden beim Spiel nicht dabei sein. Wie Coach Marco van den Berg das Team aus Quakenbrück besiegen will.

Manchmal kann ein ausgefallenes Spiel auch gute Seiten haben: „Das gab uns Luft zu trainieren und uns einzuspielen“, sagt Gladiators-Headcoach Marco van den Berg. Zeit, die Corona den Gladiators freischaufelte, denn das Eröffnungsspiel gegen die MLP Academics Heidelberg wurde aufgrund der Quarantäne des Gegner kurzfristig abgesagt. Eine Woche später heißt es nun: Saisonstart, Klappe die zweite – diesmal in Quakenbrück gegen die Artland Dragons. Gespielt wird am heutigen Samstag um 19.30 Uhr (live bei sportdeutschland.tv ).

Die Corona-Situation: In Quakenbrück (Landkreis Oldenburg) gilt wie auch in Trier die Corona-Alarmstufe Rot. Ausfallen wird das Spiel jedoch nicht. Wie die Artland Dra­gons am Donnerstagnachmittag bekanntgaben, werden keine Zuschauer bei der Partie zugelassen sein. Das entschied der Landkreis. „Vor dem Hintergrund der Zahlen ist die Entscheidung ohne Frage nachzuvollziehen“, so Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger. Für die Gladiators hat das nur bedingt Auswirkungen, denn nach dem Hygienekonzept der 2. Basketball Bundesliga sind Auswärtsfans generell untersagt.