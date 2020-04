Tod mit 49 Jahren : Basketball: Trauer um Ex-Trierer Sascha Hupmann

Sascha Hupmann (links) bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft 1997. Der ehemalige Spieler der TVG Trier ist gestorben. Foto: picture-alliance / dpa/Uta_Rademacher

Trier/Evansville Der frühere Trierer Basketballprofi Sascha Hupmann ist tot. Der Center starb in seiner US-amerikanischen Wahlheimat in Evansville (Indiana) eine Woche vor seinem 50. Geburtstag an einer schweren Nervenkrankheit.

Von Björn Pazen

Der 2,16-Meter-Hüne, der in München geboren wurde, begann nach seiner Collegezeit in den USA seine Profikarriere 1993 als 23-Jähriger beim TVG Trier, unter anderem an der Seite von James Marsh. „Drei Jahre nach unserem Bundesliga-Aufstieg war Sascha ein Glücksgriff für den Trierer Basketball, aber bei seiner Klasse war klar, dass wir ihn nicht lange halten können“, sagte der frühere TVG-Trainer Wolfgang Esser am Montag auf TV-Anfrage.

Nach nur einer Saison wechselte Toptalent Hupmann zunächst zu Bayer Leverkusen, wo er dreimal in Folge deutscher Meister wurde. 1996 zog Hupmann weiter zu Alba Berlin, wurde erneut deutscher Meister, schließlich folgte der Transfer zu den griechischen Topklubs Panathinaikos Athen und Iraklis Thessaloniki, wo er bis 2002 unter Vertrag stand.