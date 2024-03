Gladiator Evans Rapieque Was die Gladiators Trier „wahnsinnig stark“ macht

Sechs Spieler aus dem Gladiators-Kader kamen bisher in allen 25 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. Der Jüngste von ihnen ist Evans Rapieque, der am Dienstag 22 Jahre alt wurde. Schon vor der Saison hatte der bei Alba Berlin ausgebildete Guard angekündigt, in Trier den „nächsten Schritt machen zu wollen“. In der vergangenen Saison spielte er überwiegend in der Pro B, zudem kam er beim Mitteldeutschen Basketball Club in der Basketball-Bundesliga (BBL) zu Kurzeinsätzen. Und die Gladiators erweisen sich bisher als perfekter Club für Evans Rapieque, der in Trier „sehr zufrieden“ mit seiner Rolle ist. Am Samstag steht für sein Team und ihn der nächste Einsatz beim Tabellenvorletzten Artland Dragons an (19.30 Uhr). Das Team aus Quakenbrück gewann sein letztes Heimspiel gegen den Tabellenvierten Hagen. Die Gladiators – souveräner Spitzenreiter – sind also gewarnt.