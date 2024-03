Weiter an der Spitze Ungefährdeter Auswärtssieg der Gladiators Trier beim BBC Bayreuth

Die Zuschauer in der gut gefüllten Oberfrankenhülle sahen zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Während die Gastgeber, die unbedingt einen Heimsieg benötigten, um sich die Chance zur Play-off-Teilnahme zu erhalten, das Spiel gegen den Tabellenführer aus Trier in Hälfte eins relativ ausgeglichen gestalten konnten, ließen die Gladiators den Gastgebern in der zweiten Halbzeit keine Chance.