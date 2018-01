Basketball: Von Chopin und einer schwarzen Serie - Trier reist nach Baunach

Erst mal ein wenig runterdrehen, ist schließlich ganz schön laut. „Moment mal“, ruft Marco van den Berg, als ihn der TV vor dem Wochenende telefonisch erreicht. Im Hintergrund hämmert der 87-jährige Arthur Rubinstein das zweite Klavierkonzert von Frédéric Chopin in die Tasten. Die Boxen der Anlage in van den Bergs Naurather vier Wänden geben alles. „Das ist einfach klasse“, ruft der Trainer der Römerstrom Gladiators Trier, bevor er Rubinstein vorübergehend den Ton abdreht.

Ruhe. Zeit für Basketball. Obwohl, wie lässt es sich denn am besten von einem derart fabelhaften Klaviervirtuosen wie Chopin zu einem derart sperrigen Thema wie „Auswärtsschwäche“ hinüberwechseln? „Schwierig“, findet auch der Trierer Trainer, aber was soll’s, muss man nun durch. Geht’s nach dem 52-Jährigen, hat sich das Thema spätestens heute Abend sowieso erledigt. Beim Tabellen-14. Baunach Young Pikes (19 Uhr/live auf www.airtango.live) soll sie enden, die dunkle Trierer Serie: Sechs der letzten sieben Auswärtsspiele haben die Gladiatoren verloren, unter anderem auch bei den Abstiegskandidaten Ehingen (Letzter), Ulm (Drittletzter) und Paderborn (Viertletzter).

Was heißt das jetzt für das Gastspiel beim Vorletzten Baunach, der nach einem Trainerwechsel Ende Dezember plötzlich wie ausgewechselt spielt, drei der letzten vier Spiele gewonnen hat? Thomas Grün verspricht: „Wir werden in Baunach versuchen so aufzutreten, wie wir es auch beim 85:60-Hinspielsieg getan haben. Sie gar nicht erst daran denken lassen, dass sie eine Chance gegen uns haben.“ Zwar habe er, so gesteht der Luxem­burger, auch keine einfache Erklärung für die Auswärtsschwäche der vergangenen Monate („sonst hätten wir das ja längst schon abgestellt“), „aber wir sind als Team mittlerweile deutlich weiter als noch vor ein paar Monaten, haben durch die Heimsiege gegen Crailsheim, Vechta und Köln viel Selbstvertrauen getankt“. Auch im Vergleich zur vergangenen Spielzeit habe sich die Mannschaft weiterentwickelt. „Damals haben wir gegen Topteams wie Crailsheim oder den MBC zu Hause knapp verloren. Dieses Jahr gewinnen wir diese Spiele.“

Beim Hinspiel gegen Baunach im Dezember war Grün mit 15 Punkten, zwei Assists und drei Rebounds der Mann des Spiels. Auch in der vergangenen Woche beim Heimsieg gegen Köln gehörte der 22-Jährige zu den besten Gladiatoren. In seinem zweiten Profi-Jahr ist Grün zu einem festen Bestandteil des Teams geworden, steht regelmäßig in der ersten Fünf. „Ich finde, dass ich in dieser Saison noch mal einen Schritt nach vorne gemacht habe, aber ich muss noch konstanter werden und meinen Wurf weiter verbessern.“

Deutlich verbessert und erfolgreicher trat Triers Gegner Baunach zuletzt auf. Das Ausbildungsteam von Brose Bamberg hat seinen Spielstil nach dem Rausschmiss von Trainer Fabian Villmeter Ende 2017 verändert. Der neue Coach Mario Dugandzic setzt deutlich mehr auf die Australo-US-Connection William McDowell-White, Robert Ferguson und Christopher Fowler. Hinzukommen die deutschen Talente Tibor Taras und Louis Olinde.