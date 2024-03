Geld, Halle, Nachwuchsarbeit Volksfreund-Check: Sind die Gladiators reif für die Basketball-Bundesliga?

Die aktuelle Situation ist vielversprechend: 21 Siege, nur fünf Niederlagen, souveräner Tabellenführer in der 2. Basketball-Bundesliga – und acht Spiele stehen in der Hauptrunde der Pro A noch an, los geht’s mit dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen Bochum: So gut waren die Gladiators zu diesem Zeitpunkt noch nie. Mit fast 4000 Zuschauern pro Spiel liegen die Trierer deutlich über der Kalkulation (2800). Die Trierer werden auch mit einem Überschuss aus der Saison gehen.