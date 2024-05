Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg „Werden nächstes Jahr wieder angreifen“: Welche Fragen sich bei den Gladiators jetzt stellen

Die Szene, sinnbildlich für den Abend, so bezeichnend für die Situation der Römerstrom Gladiators Trier: 50 Sekunden sind am Sonntagabend in der Arena noch zu spielen. Die Uhr, sie läuft gnadenlos gegen das Team von Trainer Don Beck, der Spielstand auch. 74:85 ist auf den beiden Anzeigetafeln zu lesen, als Behnam Yakhchali das Spiel noch mal anschiebt, noch mal den Ball bringt, irgendwie noch mal was Verrücktes möglich machen will. Triers Nummer 8 ist gerade mit dem Ball über die Mittellinie, da unterbricht einer der Schiedsrichter das Spiel. Yakhchali muss raus, sofort, der Grund: Sein Trikot ist hinüber, vom Hals abwärts eingerissen. Der 28-Jährige läuft zur Bank, streift ein neues Shirt über, kann dann weitermachen. Doch sein anschließender Korbleger fällt nicht – auch wenn sich Marten Linßen noch den Rebound pflückt, zwei Trierer Punkte folgen lässt, platzt er am Ende, der große Trierer Traum von der Rückkehr in die Bundesliga. Zerrissen bis zum Ende, aber eben ohne Erfolg.