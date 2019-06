Basketball : Neues aus der Sommerpause: Bei den Gladiators Trier tut sich was

Trier Die neue Saison beginnt zwar erst Ende September, bei Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier tut sich dennoch jede Menge. Sowohl im Kader als auch in der Geschäftsführung stehen Veränderungen an.

Der letzte Korb, der letzte Rebound, der letzte Assist – das alles liegt jetzt knapp acht Wochen zurück. Mitte April verabschiedeten sich die Römerstrom Gladiators Trier nach der 64:91-Niederlage im dritten Playoff-Viertelfinale gegen Nürnberg in die Sommerpause. Seitdem ist es still geworden um den Basketball-Zweitligisten.

Auch, wenn es noch mehr als drei Monate hin sind, bis die neue Saison am Wochenende um den 20. September beginnt, ist es an der Zeit, mal nachzuhören, was sich so tut hinter den Kulissen – und, so viel sei schon mal verraten: Es ist eine ganze Menge.