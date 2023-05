Nach enttäuschender Saison Gladiators: Was ist dran am Gerücht um Don Beck?

Wenn die sportliche Gegenwart trist ist, kann ein Blick zurück nicht schaden: Vor 25 Jahren gewannen die Trierer Profi-Basketballer ihren ersten nationalen Titel, den DBB-Pokal. Mit einer Mannschaft, die heute noch manche ins Schwärmen versetzt – mit TVG-Legenden wie Carl „Charly“ Brown, Bernard Thompson oder James Marsh. Als Architekt der erfolgreichsten Phase in der langen Trierer Bundesliga-Geschichte gilt Don Beck, Headcoach von 1994 bis 2001. Den US-Amerikaner zog es nach dem zweiten Pokaltriumph mit Trier nach Oldenburg, später nach Belgien, in die Niederlande und für viele Jahre – bis 2022 – nach Japan. Was das mit der ernüchternden Zweitligasaison der Gladiators zu tun hat? Vielleicht gar nicht so wenig.