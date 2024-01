Starke Bilanz und ein Fragezeichen Gladiators: Die Aussichten nach der besten Hinrunde

Die überzeugendsten Spiele: Das 84:77 war vergleichsweise knapp, aber die Trierer zeigten sich als abgezocktes, variables Team, das immer eine Antwort parat hatte. Es gab Offensivfestivals wie beim 117:95-Sieg in Münster oder vor Weihnachten in eigener Halle gegen die Artland Dragons (111:81). Und die Trierer waren lernfähig, die Balance im Team stimmt: Auf den Ausrutscher in Bochum (97:103) reagierten die Gladiators mit einem hochkonzentrierten 95:67 gegen die Kirchheim Knights. Zu den Schwaben geht es für die Trierer am 27. Januar, eine Woche später steht dann in Jena das Spitzenspiel an – der Tabellenführer war die einzige Mannschaft, die bisher in der SWT-Arena gewinnen konnte.