Basketball : „Die Ringe sind butterzart“: Gladiators vor nächstem Sieg?

Kirchheim/Trier Basketball: Die Trierer Korbjäger spielen heute in Kirchheim und wollen den dritten Erfolg in Serie.

Was ein Wochenende bewirken kann: Wären die beiden Partien der Römerstrom Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga am Freitag (Sieg gegen Paderborn) und Sonntag (Erfolg über Tabellenführer Jena) verloren gegangen, dann müsste hier die Frage gestellt werden: Sind die Play-offs noch möglich? Genug Konjunktiv. Denn durch die beiden Siege gehen die Gladiators mit einer verbesserten Ausgangssituation ins Gastspiel bei den Kirchheim Knights am heutigen Samstag (ab 19 Uhr, live bei Sportdeutschland.tv).