25 Jahre nach Trierer Pokal- Triumph : Basketball-Pokalmärchen? Die Tür geht einen Spalt auf

Pokalsieger 1998: Vor 25 Jahren holten die Trierer ihren ersten nationalen Titel. Zumindest die Pokalteilnahme ist im September wieder drin. Foto: picture-alliance / dpa/Oliver_Berg

Trier Viele Jahre lang blieb dem zweifachen Pokalsieger Trier schon die bloße Teilnahme am BBL-Pokalwettbewerb verwehrt. Jetzt gibt’s für die Gladiators Hoffnung auf ein Comeback.

Es ist ziemlich genau 25 Jahre – und für die Basketball-Fans in der Region unvergesslich: Damals, 1998, gewann der TVG Trier beim Top4-Turnier in Frankfurt unter Trainer Don Beck den ersten nationalen Titel, den Pokalsieg. Die Feier war lang und legendär. Drei Jahre später folgte der zweite Pokaltriumph für die Trierer Profibasketballer. Nur acht Teams haben öfter den deutschen Pokalwettbewerb gewonnen. Standorte mit ebenfalls großer Basketball-Tradition wie Ulm, Frankfurt oder Oldenburg liegen in dieser Statistik hinter den Trierern.

In den letzten Jahren war für die Trierer aber an Pokalspiele nicht zu denken - im exklusiven Kreis waren Zweitligisten nicht erwünscht. Das ändert sich in der nächsten Saison – und die Gladiators könnten schon in den nächsten Monaten die Rückkehr in den Pokal schaffen: Die Möglichkeit dazu liefert der erweiterte Pokalmodus, den die Basketball-Bundesliga am Freitag bekannt gegeben hat. Am Tag zuvor hatten die Pro-A-Ligisten einstimmig Grünes Licht für den Modus gegeben. Keine Überraschung: Denn nach 14 Jahren Pause werden wieder Zweitligisten am BBL-Pokal teilnehmen können. Diese Vereinbarung beläuft sich laut BBL auf einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren.