Chris Schmidt Wie die Stimme des Trierer Basketballs in der „Bild“ landete

Dafür, dass Chris und Sandra ihre standesamtliche Hochzeit kurz vor Weihnachten im Turm Jerusalem gar nicht an die große Glocke gehängt haben, ist das mediale Echo dann doch ein paar Dutzend Dezibel lauter als gedacht. Gratulationen und kein Ende. Anders gesagt: Es gab wohl kaum einen Trierer in den vergangenen Jahrzehnten, dessen Hochzeit der „Bild“-Zeitung eine halbe Seite inklusive großem Foto wert gewesen wäre. Warum das bei Chris Schmidt so war? Das ist eine Mischung aus netter Story und PR in eigener Sache. Denn der Medienkonzern Axel Springer ist Hauptanteilseigner beim neuen Sport-Streamingdienst Dyn, der auch die Basketball-Bundesliga covert.