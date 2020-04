Basketball : Überraschung bei den Gladiators: Christian Held künftig nicht mehr Trainer

Trier Das dürfte viele Gladiators-Fans überraschen: Christian Held ist künftig nicht mehr Cheftrainer von Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier. Das hat der Club am Sonntagmittag verkündet.

Wie aus dem Club-Umfeld zu vernehmen ist, wäre Held gerne in Trier geblieben. Es gab auch bereits Vertragsgespräche. Doch Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz erklärt am Sonntag: „Christian Held hat in den vergangenen zwei Jahren als Headcoach und in den beiden Jahren zuvor als Assistent und Jugend-Koordinator gute Arbeit geleistet und wir sind sehr stolz auf das, was wir mit ihm gemeinsam erlebt haben.“ Doch: „Nach intensiven Diskussionen und der Beleuchtung der aktuellen Situation mit Ausblick auf die kommende Saison haben wir uns allerdings dazu entschlossen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir danken Christian für seinen Einsatz und sein Engagement im Trierer Basketball und wünschen ihm nur das Beste für seine Zukunft“, so Schmitz weiter.