Im Gespräch mit Jacques Schneider So will der neue sportliche Leiter die Gladiators Trier voran bringen

Trier · Im Interview erklärt der neue Co-Trainer und sportliche Leiter der Gladiators Trier, was ihn an seiner Aufgabe reizt und wie er die Profi-Basketballer in der neuen Saison wieder erfolgreich machen will.

31.05.2023, 12:41 Uhr

Jacques Schneider ist Co-Trainer und sportlicher Leiter der Profi-Basketballer der Gladiators Trier. Foto: Simon Engelbert / PHOTOGROOVE

Von Uli Kaurisch

Er bezeichnet den ehemaligen Trierer Trainer Christian Held als sein Vorbild und sieht die Stelle als Co-Trainer und sportlicher Leiter der Gladiators Trier als eine „riesengroße Chance“. Jacques Schneider bisher Co-Trainer bei den Giants in Leverkusen sieht in der Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Head-Coach Don Beck eine Möglichkeit „einen großen Schritt in meiner Trainerkarriere zu gehen und mein Wissen um ein weiteres Kapitel zu erweitern.“ Wir sprachen mit dem 30-Jährigen über seinen Stil und seine Pläne.