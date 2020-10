Auswirkungen auf Saisonstart? : Coronafälle bei Kirchheim Knights: Team hatte Kontakt mit Gladiators-Gegner Heidelberg

Foto: TV/Simon Engelbert

Trier/Heidelberg/Kirchheim Zwei Spieler des Basketball-Zweitligisten Kirchheim Knights sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Problem: Das Team hat vor wenigen Tagen gegen Heidelberg gespielt, die am Freitag nach Trier zum Saisonauftakt kommen.

Es ist eine Nachricht aus der Pressabteilung der Kirchheim Knights, die in der Trierer Basketballszene für Ungewissheit sorgt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, sind zwei Spieler des ProA-Teams aus Kirchheim positiv auf das Coronavirus getestet worden – nur wenige Tage vor Saisonstart. „Die gesamte Mannschaft wurde daraufhin in Quarantäne geschickt“, so der Verein. Ob der Saisonstart der Teckstädter am 24. Oktober gegen Jena stattfinden kann ist nach Angaben des Vereins unklar.

Was das mit den Römerstrom Gladiators zu tun hat? Kirchheim hat am vergangenen Sonntag gegen den nächsten Gegner der Gladiators, die MLP Academics Heidelberg, ein Testspiel absolviert. Wie Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz auf TV-Nachfrage mitteilt, wird das nach aktuellem Stand keine Auswirkungen auf das Spiel am Freitagabend haben.