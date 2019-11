Trier Seit Sonntag steht fest: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier muss für mindestens zwei Monate auf Kapitän Simon Schmitz verzichten. Der TV hat mal nachgehört, wie der Club auf den Ausfall reagiert und ob es eine Nachverpflichtung geben wird.

(mfr) Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier wird personell zunächst nicht auf den Ausfall von Kapitän Simon Schmitz reagieren. Das erklärte Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Simon Schmitz aufgrund eines Ödems – einer Wassereinlagerung – am Talus-Knochen im Bereich des Fußgelenks für mindestens zwei Monate ausfallen wird. Dann soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss darüber geben, wie es mit dem 29-Jährigen weitergeht.