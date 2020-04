Meinung

Ich möchte – sollte ich Trier irgendwann mal verlassen – ,dass hier etwas entstanden ist.“ Diesen Satz sagte Christian Held in einem Volksfreund-Interview anlässlich seines Amtsantritts als Cheftrainer im Sommer 2018. Knapp zwei Jahre später verlässt der 31-Jährige die Gladiators – mehr geschubst, als ehrenvoll verabschiedet.

So viel schon mal vorab: Christian Held hat was entstehen lassen in Trier – in zweierlei Hinsicht. Da ist zum einen der Profibereich. Auch wenn es Rückschläge gab, es spielerisch längst nicht immer rund lief – der 31-Jährige hat die Gladiators einmal in die Playoffs geführt, stand bis zum Corona-Saisonabbruch ein weiteres Mal kurz davor. Das ist angesichts der finanziellen Möglichkeiten in Trier eine echt starke Leistung. Held war im Team angesehen, die Spieler – so ist zu hören – schätzten den jungen Basketballfachmann und dessen ehrliche Art.

Und da ist zum anderen der Jugendbereich: Held hat von Beginn an großen Wert auf die Förderung des Basketballnachwuchs’ gelegt, hat in seinen Trierer Anfangsjahren als Gladiators-Jugendkoordinator die Zusammenarbeit der Trierer Basketballvereine gefördert und hat so immensen Anteil daran, dass es mittlerweile Grundschulmeisterschaften gibt, und es ein Trierer JBBL-Team in die Playoffs gepackt hat.

Mit seiner Akribie, seinen Kontakten und seinem Basketballsachverstand wird Christian Held dem Trierer Basketball fehlen. Irgendwie schwer vorstellbar, dass der 31-Jährige den Club nicht auch mit einem kleineren Etat weitergebracht hätte ...

