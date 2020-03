Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : „Die haben uns das Spiel geklaut“ – Gladiators verlieren unter fragwürdigen Umständen

Jena Bitterer geht’s kaum: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat sein Spiel am Sonntagabend bei Bundesligaabsteiger Science City Jena hauchdünn und in allerletzter Sekunde verloren – die Umstände der Niederlage sorgen für Gesprächsstoff.

Auch Minuten nach Spielende stehen Christian Held, Jonas Borschel und Achim Schmitz am frühen Sonntagabend noch an der Seitenlinie in der Jenaer Sparkassen-Arena. Dem Gladiators-Trainerteam und dem Geschäftsführer steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Sie können nicht glauben, was sich da soeben vor ihren Augen auf dem Feld abgespielt hat. 2,7 Sekunden vor dem Ende hatte Jordan Geist sein Team mit einem verwandelten Sprungwurf mit 84:82 in Führung gebracht. Alles sieht zu diesem Zeitpunkt nach einem Auswärtserfolg der Gladiatoren bei Bundesligaabsteiger und Aufstiegskandidat Science City Jena aus. Dieser wäre verdient nach einer über weiten Strecken starken Vorstellung des Teams von der Mosel.

Doch es kommt anders – und wie: Nach Geists Treffer nimmt Jenas Trainer Steven Clauss die Auszeit. Danach geht’s weiter mit Einwurf Jena in Triers Hälfte. Der Ball fliegt ins Feld, landet kurz danach wieder im Aus. Noch zwei Sekunden. Es folgt der nächste Jenaer Einwurf. Wieder landet der Ball danach im Seiten-Aus. Auf der Uhr jetzt nur noch 0,1 Sekunden. Das muss es gewesen sein. Kein normaler Wurf ist jetzt noch möglich. Doch die Schiedsrichter korrigieren die Uhr, machen aus 0,1 0,4 Sekunden. Wieso sie das tun, bleibt offen. Proteste auf Trierer Seite laufen ins Leere.

Der erneute Einwurf landet schließlich bei Dennis Nawrocki und der Flügelspieler trifft tatsächlich für drei – 84:85. Das war’s, Trier verliert in allerletzter Sekunde und unter fragwürdigen Umständen. Nach der Partie zeigt sich Christian Held erzürnt ob der Geschehnisse. „Die haben uns das Spiel geklaut.“ Wie Held berichtet, habe sich der Technische Kommissar am Anschreibetisch herausgenommen, zu entscheiden, ob am Ende noch 0,1, 0,2, 0,3 oder 0,4 Sekunden auf der Uhr stehen (das Entscheidende ist: bei 0,4 Sekunden darf man noch werfen, bei 0,3 Sekunden nicht mehr, so ist die Regel, Anm. d. Red.). „Das kann das menschliche Auge nicht sehen. Wenn die Liga das erlaubt, dann hast du als Team keine Chance mehr, Spiele zu gewinnen. Wenn das im Interesse der Liga ist, dann sind wir den Referees und dem Technischen Kommissar ausgeliefert.“ Geschäftsführer Achim Schmitz kündigt an: „Wir fühlen uns verschaukelt und werden definitiv Kontakt mit der Liga aufnehmen.“

Wenn es einen positiven Aspekt dieses Abends in Thüringen für Trier gibt, dann sicher den, dass die Gladiators aus diesem couragierten Auftritt beim hochgehandelten Bundesligaabsteiger viel Selbstvertrauen mitnehmen können für die kommenden Aufgaben. Diese Leistung konnte sich sehen lassen.

Am kommenden Freitag gastiert Trier in Hagen (20 Uhr), am 8. März steht das nächste Heimspiel an. Dann empfangen die Gladiatoren Nürnberg in der Arena Trier (17 Uhr).

