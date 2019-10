Bremerhaven Mit 84:104 (38:55) hat Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier am Mittwochabend bei Bundesliga-Absteiger Eisbären Bremerhaven verloren. Der Grund für die Pleite lag dabei im ersten Viertel.

An der Nordseeküste … gibt’s nichts zu holen für die Römerstrom Gladiators Trier: Nach dem berauschenden Heimsieg vom vergangenen Sonntag gegen Top-Team Niners Chemnitz setzt es am Mittwochabend bei Bundesliga-Absteiger Eisbären Bremerhaven eine 84:104-Niederlage für die Gladiatoren.

Der Grund für die Pleite liegt dabei im ersten Viertel: Das Spiel in der Bremerhavener Stadthalle beginnt mit viel Tempo: Beide Teams punkten, punkten, punkten. Als Triers Cheftrainer Christian Held 4:17 Minuten vor Ende des ersten Viertels die erste Auszeit nimmt, steht es bereits 16:21. Was in den Anfangsminuten auf beiden Seiten hingegen fehlt, ist Defensivarbeit.

Bis zum Viertelende legt Bremerhaven den Gladiatoren satte 37 Punkte in den Korb – viel zu viel. In der Viertelpause (23:37) platzt Christian Held der Kragen, der 31-Jährige faltet sein Team lautstark zusammen.

Hier trifft Bremerhaven in Person von Josh Braun gefühlt auch von vor der Halle. Positiv: Trier gibt sich nicht auf, presst auch in den Schlussminuten immer noch mal übers ganze Feld, kommt auch offensiv zu gelungenen Aktionen.

Dass es am Ende dennoch eine deftige 84:104-Packung an der Nordsee setzt, liegt vor allen Dingen am ersten Viertel, an zu vielen zugelassenen Offensivrebounds und insgesamt zu vielen Ballverlusten.