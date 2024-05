Basketball “Let’s go“ – So bereitet Trainer Don Beck die Gladiators auf die Play-offs vor

Die Gerüchteküche brodelte schon lange vor der laufenden Saison, dass Triers Trainerlegende Don Beck nach 13 Jahren in Japan in seiner „zweiten Heimat Trier“ eine neue Herausforderung sucht. Dabei ist der erfolgreichste Trainer, der jemals im Trierer Profibasketball gearbeitet hat, in einem Alter, wo sich andere zurücklehnen und das Rentnerleben genießen. „Ich habe noch genügend Energie und eine Vision“, so Don Beck zu seiner bestaunten Rückkehr an die Stätte seines größten Erfolgs. Don Beck hat auch nie verneint, dass seine in Trier lebende Familie – zwei Töchter und mittlerweile vier Enkel – ein gewichtiges Argument für sein Engagement in Trier sind.