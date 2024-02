Nach dem Gladiators-Erfolg in Jena „Ein unfassbarer Sieg“: Mutige Schiedsrichter und eine Premiere von Zirbes

Mit so einem Plot käme kein ernstzunehmender Drehbuch-Autor durch: Keine sieben Minuten sind mehr zu spielen. Die Gladiators führen im Spitzenspiel in Jena mit 80:61. Es geht eigentlich nur noch um die Höhe des Erfolgs. Von wegen: Fünf Minuten später hat sich nach einem 21:0-Lauf der Thüringer alles geändert. In der letzten Minute liegen die Gladiators mit vier Punkten hinten, vor dem letzten Angriff dann mit 89:86. Und dann wird die Geschichte noch abenteuerlicher. Center Maik Zirbes nimmt wenige Sekunden vor Schluss den Dreier. Das ist nun so gar nicht sein Themenfeld - er hatte in der ganzen Saison noch keinen einzigen Wurf aus der Distanz genommen. Er trifft, gleicht aus. Aber die Story ist noch nicht zu Ende: Mit dem allerletzten Angriff trifft Amir Hinton nur den Ring, Robin Lodders tippt ihn rein - und Jena feiert. Aber die Schiedsrichter korrigieren sich – eine mutige, aber wie das Standbild zeigt, richtige Entscheidung: Lodders‘ Wurf kam minimal zu spät. Wobei es auch da eine Besonderheit gab: Das rote Licht am Spielbrett leuchtete bereits, als der Ball die Hand verließ. Gleichzeitig zeigte die nicht perfekt synchronisierte Spieluhr wohl noch 0,1 Sekunden an. Einen Videobeweis gibt es in der Pro A nicht. Und dass die Technik stimmt, liegt auch im Aufgabenbereich des gastgebenden Clubs.