Vor dem Spiel in Jena : Weniger Zeit, mehr Fouls und ein klarer Aufwärtstrend

Dylan Painter (hier beim Sieg gegen Bremerhaven). Foto: Willy Speicher

Trier Gladiators-Center Dylan Painter über seine ersten Erfahrungen in Deutschland und die Unterschiede zum College. Am Samstag zu Gast in Jena.

Seine Freundin ist mit ihm nach Trier gezogen, vom neuen Team fühlt sich Dylan Painter bestens aufgenommen – aber beim Interview mit dem TV an diesem Donnerstag denkt der Center von Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier doch ein bisschen mehr als sonst an seine Heimat, die USA. Denn im Gegensatz zu Halloween ist ein wichtiger Feiertag im Jahreskalender der meisten Amerikaner hier noch nicht wirklich angekommen – oder nur die verkaufsrelevanten Begleiterscheinungen in Form von „Black Friday“ am Tag danach. „Heute vermisse ich die USA ein bisschen mehr als sonst, es ist ja Thanksgiving“, sagt der 24-Jährige, der in Trier im Sommer seine erste Station als Basketball-Profi angetreten hat. Also diesmal kein großes Truthahn-Essen mit der Familie – aber zumindest eine kleine Feier am Abend mit dem Team.

Ja, leicht war der Start in die Saison nicht. Weder für die Gladiators, mit fünf Niederlagen in die Spielzeit gestolpert, noch für Painter, der schon in der Vorbereitung immer wieder wegen einer Knöchelverletzung ausgebremst wurde. „Wir hatten einen schwierigen Start, aber wir kämpfen, und es wird von Spiel zu Spiel besser“, sagt Painter, der seit vier Spieltagen wieder auf dem Parkett mithelfen kann – immerhein zwei Spiele davon gewannen die Trierer, in Paderborn und zuletzt zu Hause gegen die Eisbären Bremerhaven („Das war ganz wichtig“). Am Samstag will er mit seinem Team den Aufwärtstrend in Jena bestätigen. Die Thüringer stehen zwar mit fünf Siegen aus acht Spielen noch gut da – in den letzten beiden Partien gab’s aber Niederlagen in Leverkusen und Quakenbrück.

INFO Am Samstag geht’s nach Thüringen Medipolis SC Jena - Gladiators Trier, Samstag, 19 Uhr: Die Thüringer haben bisher nur ein Heimspiel verloren – gegen die Eisbären Bremerhaven, die in Trier einen schwachen Eindruck hinterlassen haben. Nach zwei Auswärtsniederlage in Folge will Jena wieder jubeln. Das Team wird von Brandon Thomas angeführt (15,5 Punkte pro Partie). Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs rechnet mit einer schweren Aufgabe: „Auf den deutschen Positionen sind sie stark besetzt und auch die Imports sind etablierte Spieler. Jena ist eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga.“

Sein bisher bestes Spiel im Trierer Dress machte Painter bei der knappen Trierer Niederlage bei Spitzenreiter Vechta, wo ihm ein mit 13 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double gelang. „Ich will dem Team unter dem Korb zusätzliche Energie geben“, sagt der 2,08-Meter-Mann, der von den „Blue Hens“ aus Delaware an die Mosel gewechselt war. Es sei schon eine Umstellung gewesen, sagt er – dies- und jenseits des Parketts. So sei das Spiel in der Pro A deutlich schneller – was nicht zuletzt an der Angriffszeit liegt: Auf der Shotclock stehen nur 24 Sekunden, im College-Basketball sind es 30.

Auch bei Foul-Bewertungen durch die Schiedsrichter sieht er Unterschiede zum College – hier werde ihm deutlich mehr abgepfiffen: „Ich passe mich aber von Spiel zu Spiel besser an“, sagt Dylan Painter, der nur noch gelegentlich Schmerzen am Knöchel hat: „Das ist schon deutlich besser geworden. Unser Physio Lukas Oberheim betreut mich sehr gut.“