Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Einmal Trierer, immer Trierer: Ein früherer Gladiator kehrt zurück an die Mosel

Foto: Willy Speicher Früher in Grün, heute Blau-Weiß: Johannes Joos.

Trier Wenn Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier am Donnerstagabend Schalke 04 empfängt (19.30 Uhr/Arena Trier), kommt es zu einem besonderen Wiedersehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Johannes Joos hat da so eine Vorahnung: Der Moment, in dem Kevin Smit, Till Gloger, Thomas Grün und all die anderen Gladiatoren am Donnerstagabend unter dem Jubel der Fans in die Arena Trier einlaufen werden, bereitet ihm Sorgen. „Ich glaube schon, dass das ein bisschen ergreifend wird“, sagt Joos. Drei Jahre lang, von 2016 bis 2019, hat der 24-Jährige für die Römerstrom Gladiators Trier gespielt. „Trier war für mich auf jeden Fall die beste Basketballstation in meiner Profi-Zeit. Ich habe dort unter Marco van den Berg einen riesigen Schritt in meiner Entwicklung gemacht – dafür bin ich sehr dankbar.“ Seit Sommer spielt der gebürtige Schwabe nun für Schalke 04. Mit dem Ruhrpottclub trifft Joos am heutigen Donnerstagabend zum ersten Mal nach seinem Abschied wieder auf seine alten Kollegen (19.30 Uhr/Arena Trier). „Ich freue mich sehr auf die Jungs: Aber ich werde auch nicht zu übermotiviert in die Partie gehen, sonst hat man da schon nach zwei Minuten drei Fouls.“ Seine Verbindungen nach Trier seien nach wie vor eng. Wenn’s die Zeit zulasse, besuche er die alten Kollegen – einmal Trierer, immer Trierer eben: „Das zweite Heimspiel gegen Chemnitz habe ich mir zum Beispiel in der Arena angesehen.“

Aber auch in seiner neuen Heimat fühle er sich sehr wohl, wie er betont: Gemeinsam mit seiner Freundin lebt der 2,06-Meter-Mann in Essen, macht nebenbei den Master in Sales-Management an der Ruhr-Uni Bochum. „Dem Ruhrgebiet eilt ja ein schlechter Ruf voraus, aber das trifft gar nicht zu, ich bin positiv überrascht“, betont Joos, der in seinem neuen Team das Amt des Vize-Kapitäns innehat. „Während man sich in Trier immer ein bisschen hinter den Erfahrenen Simon Schmitz und Jermaine Bucknor verstecken konnte, bin ich auf Schalke jetzt einer der Älteren, melde mich in den Auszeiten auch mal zu Wort.“

Extra Gladiators kooperieren mit Jörg Ullmann Zusätzliche Expertise für die Gladiators Trier: Der Club arbeitet ab sofort mit Jörg Ullmann zusammen. „Der selbständige Spezialist für Sportmarketing und der Proficlub schließen eine Beratungskooperation ab“, heißt es auf der Gladiators-Website. Ullmann, so die Gladiators, verantwortete zuletzt unter anderem Marketing und Vertrieb beim Bundesligaclub Bamberg.

Joos’ Schalker stehen nach zwei Siegen und vier Niederlagen zwei Punkte hinter den Gladiatoren. Die wollen nach ihrem Sieg in Ehingen am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Spielzeit zwei Erfolge in Serie feiern. Doch während Center Kilian Dietz nach seiner Verletzung auch am Donnerstagabend wieder im Kader stehen wird, ist das bei Triers Routiniers Simon Schmitz und Jermaine Bucknor noch nicht ganz sicher. Wie Gladiators-Trainer Christian Held berichtet, können beide in diesen Tagen nur eingeschränkt trainieren. „Buck hat eine Erkältung, Simon Probleme mit dem Fuß“, sagt Held.