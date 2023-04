Historisch schlechteste Platzierung Enttäuschende Saison der Gladiators: Wolfgang Esser übt massive Kritik

Es sollte ein netter Plausch werden, eine Einstimmung auf die Playoffs, von und mit Trierer Basketball-Größen, die sich seit Jahren kennen und schätzen – das war der „Matchplan“ vor einigen Wochen, so erzählt es Chris Steil, der gemeinsam mit Klaus Tonkaboni den „Kraft Bräu Talk“ im Blesius Garten moderierte. Von wegen! Schon vor dem letzten Liga-Spiel am Samstag gegen Nürnberg (19.30 Uhr, Arena) sind die Playoffs für Trier kein Thema mehr. Und vor allem Wolfgang Esser hatte überhaupt keine Lust, einen schnellen Schlussstrich unter die verkorkste Saison zu ziehen – er bezog knallhart Stellung, kritisierte von der Kaderzusammenstellung über das ideenlose Dreier-Geballere bis zur fehlenden Zusammenarbeit der Vereine in der Nachwuchsarbeit so ziemlich alles. Auch der frühere Nationalspieler James Marsh hatte einiges an der Entwicklung bei den Gladiators zu bemängeln, er kritisierte etwa den „zu späten Trainerwechsel“. Cheftrainer Jermaine Bucknor hätte keine Chance mehr gehabt, das Ruder rumzureißen. So hatte Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz als Dritter in der Runde einen wohl weniger entspannten Abend als erhofft – bei der Frage nach der Zukunft von Cheftrainer Bucknor blieb er wortkarg: „Kein Kommentar.“ Das mag man nun deuten, wie man will.